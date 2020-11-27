Саров, Нижегородская область, , 05:07 — REGNUM Российским специалистам удалось предотвратить «настоящую экологическую беду» в Усолье-Сибирском (Иркутская область), заявил 26 ноября президент России Владимир Путин во время совещания, трансляцию которого вели федеральные телеканалы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Поездка Путина в Нижегородскую область и ИТ-решения «Росатома» — трансляция»

«Последствия могли бы быть непредсказуемыми просто, — сказал глава российского государства. — По сути, удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы».

По словам Путина, сейчас на месте бывшего химического производства «локализованы и ликвидированы самые опасные объекты» и «предотвращено расползание токсичного пятна».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Владимир Путин посетил город Саров Нижегородской области, где в режиме онлайн-конференции заслушал доклад главы «Росатома» Алексея Лихачева относительно ситуации в Усолье-Сибирском.

Напомним, в этом городе долгое время действовало химическое производство «Усольехимпрома». В 2010 году производство закрылось из-за банкротства предприятия, при этом оно не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда.

Читайте ранее в этом сюжете: Определен оператор по ликвидации ущерба в Усолье-Сибирском