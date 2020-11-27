Пекин, , 05:05 — REGNUM Центральный военный совет КНР выпустил циркуляр о награждении 10 воинских частей и 23 военных за их отличные результаты в военной подготовке, сообщает 26 ноября агентство Синьхуа.

Уделяя особое внимание систематической подготовке, Китай продолжил наращивать степень боевой подготовки солдат, воспитав большое количество войск, способных вести боевые действия в реальных условиях, говорится в циркуляре.

Вся китайская армия должна следовать примеру этих подразделений и отдельных лиц, говорится в циркуляре, а также подчеркивается стратегическая важность военной подготовки.