Фучжоу, Китай, , 04:51 — REGNUM Бывший президент Высшего народного суда провинции Аньхой на востоке Китая предстал перед Промежуточным народным судом провинции Фуцзянь по обвинению во взяточничестве, сообщает 26 ноября агентство Синьхуа.

Чжан Цзянь был обвинен в злоупотреблении должностным положением от занимаемых им различных постов и злоупотреблении своим статусом для получения выгод при заключении контрактов по проектам, рассмотрении некоторых дел и переводе персонала в период с 1995 по 2019 год.

По итогу, Чжан получил взяток деньгами или дорогими товарами на сумму более 71,79 млн юаней (около $10,91 млн), говорится в обвинении. За время слушания были представлены доказательства противоправных действий Чжана, с которыми ознакомилась и сторона защиты.

В своем финальном слове Чжан признал свою вину, а также выразил раскаяние. Приговор Чжану будет оглашен позже.