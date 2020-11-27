Вашингтон, , 04:49 — REGNUM Госдеп США передаст полномочия команде кандидата в президенты от демократов Джо Байдена в соответствии с распоряжениями американского лидера Дональда Трампа, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News.

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«У нас одновременно будет один госсекретарь и один президент», — заявил он.

По словам Помпео, Госдеп США готов выполнить все поручения Трампа. Он отметил, что соответствующая процедура предусмотрена законами страны и всегда выполняется Госдепартаментом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация президента США Дональда Трампа начала процесс передачи полномочий команде Джо Байдена. Также кандидата от демократов допустили к президентским брифингам от разведслужб.