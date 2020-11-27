Вашингтон, , 03:53 — REGNUM Президент США Дональд Трамп направится в штат Джорджия, чтобы поддержать кандидатов в Сенат от республиканцев. Об этом глава Белого дома заявил в ходе беседы с журналистами.

«Возвращаясь к Джорджии, я поеду туда в субботу вечером. Может быть, я поеду дважды. Очень важно, чтобы мы выиграли эти гонки», — заявил он.

Трамп отметил, что собирается выступить перед жителями штата. В настоящее время его команда ищет место для выступления. В качестве возможных вариантов рассматривается аэропорт. При этом сам Трамп заявил, что на митинг собираются прийти десятки тысяч людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распространение вакцин против коронавирусной инфекции в стране начнется в ближайшую неделю. В первую очередь препарат предназначается для пожилых, медработников и работников экстренных служб.