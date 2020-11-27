Вашингтон, , 03:17 — REGNUM Член палаты представителей Конгресса США и бывший претендент на выдвижение на пост президента от Демократической партии Тулси Габбард (от штата Гавайи) призвала президента США Дональда Трампа помиловать основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена. Об этом она 26 ноября написала на своей странице в социальной сети Twitter.

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«Поскольку вы прощаете людей, пожалуйста, подумайте о помиловании тех, кто ценой больших личных жертв разоблачил обман и преступность тех, кто находится в «глубинном государстве». Отважных информаторов, разоблачающих ложь и незаконные действия в нашем правительстве, необходимо защитить. Присоединяйтесь ко мне и призывайте Конгресс принять мой двухпартийный закон, призывающий снять обвинения со Сноудена и Ассанжа, и реформировать закон о шпионаже», — говорится в сообщении.

В сентябре экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться в Соединённые Штаты, если был бы уверен в справедливости американского правосудия. В 2013 году Сноуден предал огласке данные о методах электронной слежки спецслужб США, в том числе о нелегальной прослушке переговоров лидеров других государств.

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Джулиана Ассанжа, который в настоящее время содержится в тюрьме Белмарш в Великобритании, власти США обвиняют в преступлениях, связанных с масштабным раскрытием секретной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп помиловал своего экс-помощника по нацбезопасности Майкла Флинна, осужденного в рамках дела по так называемому «российскому вмешательству».

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