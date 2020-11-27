Вашингтон, , 02:47 — REGNUM Президент США Дональд Трамп готов уйти с поста главы государства, если коллегия выборщиков проголосует за его оппонента от демократов Джо Байдена, сообщает пресс-служба Белого дома.

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«Конечно, я уйду, и вы знаете это. Если они это сделают, то совершат ошибку», — заявил американский лидер.

При этом Трамп подчеркнул, что считает результаты выборов сфальсифицированными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация президента США Дональда Трампа начала процедуру передачи власти кандидату от Демпартии Джо Байдену.