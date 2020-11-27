Вашингтон, , 03:17 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 26 ноября объявил о начале распространения вакцин от коронавируса начиная со следующей недели. Об этом он сказал во время видеоконференции с военнослужащими США за рубежом.

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По его словам, весь мир страдает от пандемии коронавируса, «не только мы, весь мир». Но США преодолевают кривую роста.

«Вакцины будут распространяться начиная со следующей недели и недели после», — подчеркнул Трамп. В первую очередь они будут направлены «работникам экстренных служб, пожилым, врачам, медсёстрам. Большое число людей начнёт получать» эти вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты США Джо Байден в своём телеобращении к гражданам в канун Дня благодарения заявил, что вакцинация жителей Соединённых Штатов от SARS-CoV-2 начнётся в декабре.

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