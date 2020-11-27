Мехико, , 01:30 — REGNUM Сенат Мексики 27 ноября одобрил конституционную реформу, которая позволяет проводить в отношении президента страны судебное разбирательство. Об этом сообщается на официальной странице верхней палаты парламента страны в социальной сети Twitter.

За проект, фактически лишающий высшее должностное лицо страны неприкосновенности, проголосовало большинство сенаторов.

«89 голосами «за» и 23 голосами «против» одобряют проект конституционной реформы в вопросах ведения дел президента», — говорится в сообщении по итогам голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, палата сенаторов парламента Мексики 19 ноября одобрила законопроект, разрешающий использование марихуаны для отдыха и развлечения.

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