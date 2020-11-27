Москва, , 00:42 — REGNUM На прошедшей неделе 38 летательных аппаратов иностранных государств (35 самолётов-разведчиков и три БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 27 ноября опубликовала газета «Красная звезда».

Всего лётчиками ВКС России в рамках боевой подготовки было выполнено 164 лётные смены на 48 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 600 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооружённые силы в рамках боевой подготовки провели около 400 практических мероприятий на 33 полигонах. Десантниками было выполнено более трёх тысяч прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 30 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

В рамках гособоронзаказа были поставлены в войска самолёты многофункциональные комплексы с БПЛА и комплексы воздушной разведки с БПЛА ближнего действия «Элерон-3».

По контракту на военную службу приняты более 1,1 тыс. солдат и сержантов. Поступили на военную службу 20 офицеров.

Как сообщало ИА REGNUM, нарушение государственной границы России со стороны эсминца ВМС США «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого в Японском море остановил, пригрозив американскому кораблю тараном, большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота ВМФ РФ «Адмирал Виноградов».

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