Тегеран, , 09:02 — REGNUM 26 ноября посол Ирана в Исламабаде и начальник штаба ВМС Пакистана на двухдневной международной конференции подчеркнули необходимость возрождения исламского единства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Как сообщает пресс-служба пакистанского военно-морского флота, исламабадский университет Бахрия организовал конференцию под названием «Актуальность коранической мудрости Икбала для образования и развития молодежи», на которой выступили начальник военно-морского штаба адмирал Мухаммад Амджад Хан Ниази, посол Ирана Сейед Мохаммад Али Хоссейни и другие видные деятели. Программа мероприятия была посвящена 144-й годовщине рождения Алламы Мохаммада Икбала Лахори, известного как поэт востока.

Посол Сейед Мохаммад Али Хоссейни в своем выступлении заявил, что Верховный лидер Исламской революции всегда восхвалял Икбала Лахори. «Одним из таких примеров было выступление Имама Хомейни на Международном конгрессе Икбала в Тегеранском университете в 1985 году, во время которого он отдал дань уважения великому философу и осветил различные аспекты его жизни и учения», — сообщил иранский посол.

Дипломат, объясняя концепцию философии Алламы Икбала о самосознании, самоутверждении, знании и исследованиях, подчеркнул необходимость следовать его мыслям для достижения единства в мусульманской умме.