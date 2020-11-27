Тегеран, , 09:02 — REGNUM 26 ноября премьер-министр Пакистана, говоря об успешности внешней политики пакистанского правительства, заявил, что Исламабад имеет прекрасные отношения с Тегераном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Имран Хан, выступая перед журналистами в восточном городе Лахор, отметил, что укрепление региональных связей и продвижение успешной внешней политики является важнейшим достижением правительства.

«При этом у Пакистана сложились очень хорошие отношения с Ираном», — сказал чиновник. Премьер-министр выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества с Тегераном во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Ранее Имран Хан на встрече с министром иностранных дел Ирана подчеркнул необходимость расширения торгово-экономического сотрудничества с Исламской Республикой Иран.

Зариф приветствовал позицию премьер-министра Пакистана в отношении Израиля, а также высоко оценил поддержку Исламабадом членства Ирана в Шанхайской организации сотрудничества.