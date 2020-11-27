Тегеран, , 09:04 — REGNUM 26 ноября постоянный представитель Исламской Республики Иран при ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал санкции США незаконными, бесчеловечными и обреченными на провал, заявив, что американские войска грабят сирийскую нефть и природные богатства, продолжая оккупационную деятельность в Сирии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии, он отметил, что посредством незаконной оккупации, бесчеловечных санкций, политизации возвращения беженцев и вынужденных переселенцев некоторые страны несут ответственность за затягивание конфликта, поскольку пытаются навязать сирийскому народу свою собственную волю. «Такие попытки незаконны, аморальны и обречены на провал», — заявил иранский дипломат.

«После почти 10 лет конфликта сирийский народ продолжает страдать от агрессии, иностранной оккупации и терроризма», — подчеркнул Тахт-Раванчи. По его словам, сирийский кризис может быть урегулирован только политическими средствами, при этом право определять будущее страны принадлежит исключительно сирийцам.