Бишкек, , 23:54 — REGNUM Крупнейшего в Киргизии производителя алкогольной продукции, компанию «АЮ» закрывают из-за обвинений в неуплате налогов в особо крупном размере и ряде других нарушений, пишет «Kaktus.media».

По предварительным данным, государству нанесен ущерб на десятки миллионов сомов (1 сом = 0,89 рубля).

Стало известно о том, что госкомитет нацбезопасности республики возбудил уголовное дело против руководства этой фирмы, являющейся фактическим монополистом на киргизском рынке крепких спиртных напитков.

В офисах, на заводах и на складах холдинга «АЮ» сотрудники киргизстанских спецслужб провели обыски и выемки документации.

По неподтвержденной информации, компания отказывается платить по якобы выявленному ущербу, поскольку считает, что уголовное дело против ее руководства сфабриковано.

ИА REGNUM напоминает, что владельцем «Аю Холдинг» является один из крупнейших олигархов севера Киргизии Шаршенбек Абдыкеримов, он же финансирует партию «Кыргызстан»