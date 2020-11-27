Тегеран, , 09:13 — REGNUM 25 ноября президент Ирана Хасан Рухани охарактеризовал отношения Тегерана и Дохи как дружественные и постоянно растущие, заявив, что Исламская Республика полна решимости установить братские отношения с прибрежными государствами Персидского залива, основанные на конструктивном диалоге и взаимопонимании.

В телефонном разговоре с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани иранский президент выразил надежду, что с учётом последних событий в области международных отношений враждебная политика некоторых стран региона будет скорректирована и появится возможность для диалога и достижения взаимопонимания между всеми ближневосточными государствами.

Подчеркнув необходимость углубления связей Тегерана и Дохи во всех областях, представляющих взаимный интерес, Рухани заявил, что ускорение реализации договоренностей будет отвечать интересам обеих стран и всего региона. «Мы должны преодолеть деспотическую политику и зависимость от иностранных государств посредством мудрости, рациональности и честного диалога внутри региона», — отметил президент.

«Мы, страны региона, можем решить наши проблемы как соседи и братья», — заявил Рухани, подчеркнув, что, несомненно, в ближайшие месяцы региональные отношения будут испытывать благоприятные условия.