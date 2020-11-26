Париж, , 23:39 — REGNUM Франция не будет признавать Нагорно-Карабахскую республику, заявил 26 ноября журналистам официальный представитель французского внешнеполитического ведомства.

«Во время дебатов, предшествовавших голосованию Жан-Батист Лемуан, государственный секретарь по туризму… напомнил позицию французского правительства по этому вопросу: Франция не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику», — указано в заявлении представителя французского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, сенат Франции вечером 25 ноября абсолютным большинством голосов проголосовал за резолюцию, призывающую правительство признать Нагорный Карабах. В тот же день госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан заявил, что одностороннее признание Парижем независимости Нагорного Карабаха не принесет пользы и не поможет мирному процессу

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