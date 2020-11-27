Сараево, , 08:38 — REGNUM Посол Боснии и Герцеговины при ОБСЕ и ООН в Вене Синиша Бенцун 26 ноября на заседании Постоянного совета ОБСЕ по случаю 25-летия Дейтона заявил, что Дейтонское мирное соглашение не только остановило войну, но и принесло стабильный мир как основу для всех других успешно осуществленных реформ в стране. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

Бенцун также передал взгляды президиума Боснии и Герцеговины по этому вопросу, изложенные в ходе недавнего визита верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля в Боснию и Герцеговину, а именно приверженность осуществлению реформ в процессе вступления в ЕС и получению статуса кандидата.

Высоко оценив историческую роль ОБСЕ в реализации Дейтонского соглашения, Бенцун заявил, что оно разделено на три сферы деятельности — выборы, надзор за соблюдением прав человека и контроль за разоружением и укреплением доверия.

Напомним, что Дейтонское соглашение является договорённостью о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина 1992—1995 гг. Согласно данному соглашению, Босния и Герцеговина была разделена на два энтитета: Босния и Герцеговина и Республика Сербская.