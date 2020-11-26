Загреб, , 23:35 — REGNUM Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман 26 ноября принял участие в видеоконференции министров государств-членов ЕС и стран «Южного соседства» и выступил за более активное участие ЕС в этой области. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

«Южное соседство», в который входят Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Марокко, палестинские территории и Тунис, представляет собой сложный и фрагментированный регион, который имеет стратегическое значение для ЕС, поэтому Грлич-Радман, говоря о политической ситуации и недавних событиях в этом регионе, отметил, что политическая стабильность в странах-партнерах ЕС в этом регионе имеет первостепенное значение для долгосрочного прогресса.

«Важно политически более активно и структурировано взаимодействовать с партнерами в этом регионе и уделять особое внимание безопасности, устойчивому экономическому росту, содействию региональной интеграции, а также борьбе с пандемией коронавируса», — подчеркнул он.

Напомним, «Южное соседство» является частью Европейской политики соседства, представляющей собой новый подход Европейского союза к соседним странам с целью укрепления отношений между Евросоюзом и его странами-соседями и сотрудничества по созданию зоны безопасности и благосостояния, «кольца дружественных стран» на границах Европейского союза.