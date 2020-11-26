Ташкент, , 22:00 — REGNUM В Ташкенте прошел круглый стол, посвященный Международному дню информации на пространстве ШОС. Об этом 26 ноября сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление руководителя Центра народной дипломатии (ЦНД) ШОС в узбекистанской столице Кабулжона Сабирова.

Главной задачей ЦНД он назвал взаимодействие в информационной сфере. По словам руководителя, благодаря этому предполагается укрепить многостороннее культурно-гуманитарное сотрудничество, особенно в сфере народной дипломатии, культуры, образования, туризма и спорта, здравоохранения и медицины и т.д.

ЦНД ШОС функционирует в Ташкенте с января 2019 года; своим созданием он обязан инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, выдвинутой на саммите ШОС в Астане в июне 2017 года.