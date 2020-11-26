Сеул, , 21:53 — REGNUM С визитом в Сеуле находится глава МИД КНР Ван И; в четверг прошли его переговоры с южнокорейским коллегой Кан Ген Хва, в ходе которых стороны дали высокую оценку взаимодействию в преодолении последствий распространения коронавирусной инфекции. Об этом 26 ноября сообщает Синьхуа.

По словам китайского министра, стратегическое партнерство Китая и Южной Кореи прошло испытание временем и пандемией. Страны, следуя руководству своих лидеров — председателя КНР Си Цзиньпина и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, развивают сотрудничество во многих областях, укрепляют двустороннюю дружбу и совместно продвигают региональную экономическую интеграцию.

По заявлениям сторон, они намерены активизировать участие в реформе глобального управления, внести свой вклад в мир, стабильность и процветание региона, уделяя особое внимание взаимным контактам на всех уровнях. Предполагается, что в результате переговоров будет активизировано сопряжение китайской инициативы «Пояса и пути» с южнокорейской стратегией государственного развития; важной его частью признается скорейшее заключение двустороннего соглашения по свободной торговле и разработке совместного плана торгово-экономического сотрудничества на 2021−2025 годы.

Глава МИД КНР также указал на совместную подготовку к 30-летию установления между странами дипломатических отношений, а также взаимной помощи в подготовке и проведении крупных международных спортивных мероприятий — зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года, юношеской зимней Олимпиады 2024 года в Канвондо и т. д.

Стороны дали высокую оценку недавнему подписанию соглашения о ВРЭП — Всестороннем региональном экономическом партнерстве. Они также договорились совместными усилиями добиться построения в регионе свободного и безопасного киберпространства, а также выступать в защиту основополагающих принципов международной торговли на базе ВТО.