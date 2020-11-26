Париж, , 22:35 — REGNUM Лидер фракции Социалистической партии в нижней палате парламента Франции, Национальном собрании, Валери Рабо потребовала от правительства «разъяснений» во поводу вакцинации от вируса SARS-CoV-2, которая, как заявил президент страны Эммануэль Макрон, может начаться уже в конце декабря 2020 года.

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Как сообщает Le Figaro, в четверг, 26 ноября, Рабо от лица Социалистической партии потребовала от премьер-министра Франции Жана Кастекса разъяснить, как будет проходить вакцинация от коронавируса, запланированная во Франции на декабрь — январь.

В частности, партийный лидер попросила уточнить, «сколько доз вакцины уже куплено, кто является их приоритетными получателями и как вакцинация будет организована в различных регионах страны».

«Нам нужна точная информация», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября президент Франциизаявил в телеобращении к нации, что вакцинация от COVID-19 в стране начнется «в конце декабря — начале января».

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