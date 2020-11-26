Москва, , 20:36 — REGNUM Малые партии представляют собой заметное явление в политической жизни России. Сегодня к их числу можно отнести как несколько новых политических сил, успешно выступивших на недавних региональных и муниципальных выборах, так и ряд имеющих длительную историю политических проектов, обретающих сегодня «второе дыхание» и активно включающихся в политическую борьбу в преддверии выборов депутатов Государственной Думы 2021 года. 26 ноября на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» российские эксперты обсудили перспективы и возможности малых политических партий. Модератором дискуссии выступила кандидат политических наук, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

По итогам круглого стола социологи и эксперты сошлись во мнении, что во-первых, фиксируется рост интереса к малым партиям, который будет только нарастать по мере развития кампании. Во-вторых, о том, что малые партии имеют серьезный потенциал. Эксперты дали прогнозы, какие партии смогут войти в следующий созыв Государственной думы. В-третьих, новые малые политические силы черпают свой электорат, привлекая избирателей, ранее не чувствовавших себя представленными другими партиями, не участвовавших в голосовании; соревнуясь за отколовшихся после пенсионной реформы избирателей парламентских партий и в значительной мере — получая голоса разочаровавшихся в привычных игроках несистемной оппозиции. В-четвертых, по мнению экспертов, малые партии отнюдь не «спойлеры» и не «честолюбивые дублеры», а политические институты, начинающие играть важную роль для партийной системы страны, выполняя функции обновления, привлечения избирателей, повышения участия и качества представительства и сохранения стабильности России.

Руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов поделился актуальными данными социологических опросов, касающихся интереса граждан к непарламентским партиям. Данные опроса показали, что 46% опрошенных не видят партий, которые бы выражали их интересы, и 16% опрошенных готовы проголосовать за непарламентские партии. Эти партии обладают крайне низким антирейтингом. Но пока о них судят больше по названию. Эксперт назвал цифры поддержки этих партий, условно разделив их по интересам сторонников: либерально-ориентированные (7%), лево-ориентированные (5%), экологические (2%), консервативно-патриотические (2%).

Ведущий социолог Института развития интернета Илья Ухов поделился своими выводами, на основании опросов интернет-аудитории относительно малых партий. Эксперт отметил, что на данный момент очевидно прослеживается рост интереса к малым партиям. Он обратил внимание, что нет особого перетока голосов от парламентских партий. Новые партии либо привлекают новый неполитизированный электорат, либо сторонников несистемной оппозиции.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский согласился с мнением собеседников о том, что малые партии значительно повышают качество представительства. С его слов, люди не собиравшиеся или колеблющиеся принимают решения в сторону именно малых партий. Он так же, как и другие социологи, отметил рост «поисковой активности» избирателей в адрес малых партий. Преимуществом становится их новизна, они — другие партии, не похожие на действующие в Думе.

«Малые партии в какой-то степени решают проблему несистемной оппозиции. Они несут эффект новизны и они хорошо удовлетворяют текущий запрос граждан на развитие», — сказал он.

Политолог Анна Федорова также позитивно охарактеризовала перспективы малых непарламентских партий.

«Есть такое ощущение, что для многих избирателей малые партии пока еще очень похожи друг на друга, и, я думаю, что с этим им во многом придется работать в наступающем году в новом цикле, потому что, во-первых, эффект новизны имеет свойство тоже немножко стираться, и именно от деятельности малых партий с декабря 2020 по сентябрь 2021 года будет зависеть удастся ли им закрепить успех и повторить его на федеральном уровне. Лично я считаю, что у малых партий у части, а может даже и у всех, кто в этом году успешно выступил, есть действительно шанс на прохождение в Госдуму. Я бы их перспективы оценивала с умеренным технологическим оптимизмом», — подчеркнула эксперт.

Как политтехнолог, Анна Федорова отметила как большое преимущество тот факт, что партии не свернули свою деятельность после осенних выборов, а продолжили активно работать в регионах.

Профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев также высоко оценил перспективы малых партий на преодоление 5-ти-процентного барьера. Эксперт обратил внимание, что традиционные парламентские партии сейчас находятся в снижающемся тренде. А малые партии — на повышающемся. Более того, по его мнению, в ближайшей перспективе, когда задающей повестку будет оставаться тема пандемии и противостояния с Западом, помимо «Единой России», во многом малые партии могут поддержать эту повестку и предложить новые решения, отвечающие запросы граждан. Эксперт также согласился с тем, что малые партии приведут на выборы новый электорат — тех людей, которые раньше не голосовали на выборах. Олег Матвейчев также остановил свое внимание на отношениях непарламентской и парламентской оппозиции, отметив, то малые партии — «молодые волки, которые могут создать конкуренцию старым партиям».

Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов отметил, что перспектива малых партий во многом обусловлена тем, что в нынешних условиях кризиса ощущение непредставленности интересов части общества может переживаться более остро. Эксперт назвал три группы политических интересов, у которых есть шанс успешно реализоваться на этих выборах в Государственную Думу и получить представительство в парламенте.

«Потенциальные победители на этом фланге — это тематические партии, те самые пенсионеры, зеленые, те группы интересов, у которых наиболее острая фрустрация, наиболее острые ситуации, которые наиболее чем-то обеспокоены. Вторая группа — это абстрактные обновленцы, те самые новые люди, которых все очень сильно хвалят, а я считаю, что их пока можно хвалить только за красивое новое название и более ничего… Третья — это те самые перетоки, это бывшие сторонники, активно участвовавшие в политике люди, голосовавшие люди, сторонники старых партий, которые в ситуации кризиса хотят более радикальных решений, более радикальной риторики и более простых и громких предложений, и в том числе традиционно правой-левой парадигмы, это сторонники малых левых партий, это наши старые добрые радикальные патриоты и новые радикальные патриоты из партии «За Правду», — пояснил он.

Екатерина Соколова в своем выступлении назвала наиболее востребованные повестки, а также обозначила функцию «ограничителя для парламентской оппозиции», которую выполняют малые партии. Четыре наиболее востребованные повестки: «малое добро» — решение местных проблем и коммунитаризм («Новые люди»); запрос на «национальную гордость» открывает шансы различным национал-патриотическим проектам, вроде партий «Родины» и «За правду»; экологический запрос, который по мнению эксперта будет возрастать в связи с повышенной тревожностью за здоровье себя и близких, не дает списать со счетов зеленых — например, «Зеленую Альтернативу»; запрос на социальную справедливость отрабатывается многими партиями, прежде всего Партией пенсионеров за социальную справедливость. Эксперт отметила, что помимо обновления, повышение уровня участия и качества представительства можно выделить и еще одну функцию малых партий на нынешнем этапе.

«Малые партии добавляют некоторую устойчивость нашей политической системе. Мы сейчас понимаем, что парламентские партии, в основном, кроме «Единой России» в силу структуры, — партии лидерского типа. И в силу естественных причин здесь вполне возможен, так скажем, транзит. И мы не очень понимаем, что будет происходить с лидерскими партиями в ближайшей перспективе. И в этом плане, если малые партии сейчас еще не действую как молодые волки, то все равно это существующая угроза — ведь незаменимых нет. И если эти старые партии будут раскачивать систему, на их место вполне могут приходить новые молодые партии», — подчеркнула Екатерина Соколова.

Управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус Алиев высказал мнение о том, что малые партии «балансируют» партийную систему и имеют потенциал прохождения в Госдуму.

По его словам, малые партии имеют возможность преодолеть барьер и шанс выйти в «высшую лигу». Это подтверждают в том числе результаты выборов в регионах. Эксперт отдельно выделил партию «Новые люди», предположив, что именно такая фракция может появиться в новом составе парламента.

«Формируется новая политическая реальность, связанная именно с тем, что эти партии, не побоюсь этого термина, стали инвестиционно привлекательными. Мы прекрасно понимаем, что функционирование политических институтов, таких как партии, без числа определенных сторонников, снабженных ресурсами, практически превращается в клуб по интересам. А сейчас эти партии, активно выступив в Законодательных Собраниях в кампании 2020 года показали, они в принципе вполне себе нормальный объект для инвестирования ресурсов», — сказал он.