Париж, , 22:33 — REGNUM Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр охарактеризовал предложение федерального канцлера Германии Ангелы Меркель закрыть европейские лыжные курорты до 10 января 2021 года, чтобы избежать распространения вируса SARS-CoV-2, как «благоразумное».

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Как сообщает Agence France-Presse, в четверг, 26 ноября, в ходе визита в столицу Италии Рим Ле Мэр заявил, что «предложение, высказанное госпожой Меркель, весьма благоразумно. Его же придерживается из президент Республики (Эммануэль Макрон — прим. ИА REGNUM) с первого дня пандемии».

«По этому вопросу, как и по всем другим, мы должны демонстрировать солидарность, а солидарность означает принятие одинаковых решений по вопросам, в которых сильна экономическая и санитарная составляющая», — пояснил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября Ле Мэр заявил, что правительство государства не будет повышать налоги, чтобы компенсировать потери от экономического кризиса, связанного с пандемией SARS-CoV-2, «пока он остается министром».

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