Бишкек, , 20:04 — REGNUM Экс-депутат, народный писатель Киргизии Мар Байджиев предложил конституционному собранию внести в проект конституции республики радикально измененную систему президентских выборов.

По его мнению, президента Киргизии должны выбирать 80 выборщиков — членов «народного курултая» («народного схода») — по десять человек от каждой из семи областей и от столицы республики.

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Также они получат право назначать председателя Верховного суда, пожизненно, и отстранять его от должности, если им не понравится его деятельность.

Помимо этого, Байджиев предложил переименовать страну, вернув ей название «Республика Кыргызстан», а также изменить флаг — сменить цвет полотнища с красного на лазурно-голубой, разместив в его центре золотой тундук (верхняя часть юрты), обрамленный киргизским орнаментом, внизу изобразить семь белых полос — по числу регионов республики, а в верхнем углу — семиконечную звезду.