Элиста, 26 ноября 2020, 19:46 — REGNUM Исполнять обязанности министра образования и науки Республики Калмыкия доверено Эрдни Баринову. Об этом говорится в указе главы республики Бату Хасикова.
«Назначить Баринова Эрдни Васильевича исполняющим обязанности министра образования и науки Республики Калмыкия», — сказано в документе.
ИА REGNUM сообщало, что ведомство ранее возглавлял Николай Манцаев. Он покинул должность по собственному желанию. Накануне отставки Манцаеву вручили почётную грамоту правительства республики«за многолетний добросовестный труд и личный вклад в социально-экономическое развитие Калмыкии».
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