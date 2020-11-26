Ахвахский район, , 19:34 — REGNUM Депутаты районного собрания Ахвахского района Дагестана избрали нового главу муниципалитета. Должность получил председатель райсобрания Магомед Муртазалиев, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе администрации муниципалитета.

Всего на пост главы района претендовали 11 человек, но лишь двое из них конкурсной комиссией были допущены к голосованию: Магомед Муртазалиев и бывший сотрудник администрации города Кизляра Даитбег Абдулаев. Кандидатуру Муртазалиева поддержали 34 депутата, четверо проголосовали за его оппонента.

До избрания на должность главы Ахвахского района Муртазалиев около двух лет был председателем муниципального собрания депутатов. На этом посту его теперь сменит Шамиль Таймасханов, который в последние годы работал на различных должностях в администрации района.

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