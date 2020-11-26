Подгорица, , 22:30 — REGNUM В отчёте, опубликованном центром гражданского образования и немецким фондом им. Фридриха Эберта 26 ноября, указано, что за последние восемь лет Черногория не продемонстрировала ожидаемых измеримых результатов в борьбе с коррупцией, в то же время ЕС показал политическую непоследовательность в отношении постоянного и необходимого давления на Черногорию в этом вопросе. Согласно отчёту, несмотря на то что Черногория далеко продвинулась в процессе евроинтеграции, наблюдается заметный дефицит политической воли для предотвращения коррупции. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Коррупция в Черногории — очень распространённое явление и продолжает оставаться предметом серьезной озабоченности, согласно отчёту, составленному в рамках исследования «Балканизация вместо европеизации — борьба с коррупцией в Черногории».

«Политические условия для членства в ЕС строго определены, и они по своей сути доказывают сильную и недвусмысленную внутреннюю политическую волю страны-кандидата достичь измеримых и эффективных результатов в области верховенства права, а также неоспоримую приверженность и упреждающий подход к решению открытых двусторонних проблем с соседними государствами», — объяснили авторы отчёта, указывая на некоторые из причин замедленного пути продвижения Черногории к ЕС.

Напомним, в опубликованной в феврале 2018 года стратегии ЕС отмечалось, что Черногория наряду с Сербией являются фаворитами, которые могут быть «потенциально готовы» к вступлению в ЕС в 2025 году.