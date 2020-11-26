Париж, , 22:28 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон будет руководить подготовкой закона, включающего положения Гражданской конвенции по климату, подготовленной комиссией экспертов в составе 150 человек. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает Le Figaro.

Администрация президента Франции сообщила, что глава государства примет участие в заседании совета по экологической обороне 26 ноября, на котором он постарается найти компромисс между точками зрения министров правительства и авторами Гражданской конвенции при разработке нового законопроекта.

«Речь не идет о том, чтобы копировать положения Конвенции», — говорится в заявлении администрации президента. Сам Макрон в своем письме авторам документа уже предупреждал, что «сохранит цель содействия сохранению климата», но «некоторые меры и решения должны быть изменены».

Напомним, 13 октября в ответ на просьбу авторов Гражданской конвенции по климату президент Францииповторно выразил свою поддержку положений документа и обязался продолжать работу в направлении их реализации.

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