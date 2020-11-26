Приштина, 26 ноября 2020, 19:24 — REGNUM Исполняющий обязанности президента Косово Вьоса Османи 25 ноября заявила, что предотвращение насилия в отношении женщин и девушек не только возможно, но и необходимо.
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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи заявила, что Косово встречает международный день устранения насилия в отношении женщин на стадии завершения законодательной базы для борьбы с пандемией COVID-19, однако этого недостаточно, поскольку самоизоляция в условиях пандемии привела к увеличению числа случаев насилия в отношении женщин и девушек.
По словам Османи, «насилие торжествует только тогда, когда мы молчим».
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