Бишкек, , 18:57 — REGNUM Доктор физико-математических наук Каныбек Осмоналиев предложил конституционному совещанию внести в проект новой конституции Киргизии пункт об обязательном полном среднем образовании.

При этом он сослался на опыт развитых стран, в которых законодательство обязывает детей закончить 11 классов школы, поскольку этого требуют реалии современного мира.

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«Многие дети у нас в стране бросают учебу после девятого класса. Нужно прописать в конституции обязательное полное среднее образование, чтобы государство и родители были обязаны им его дать», — подчеркнул профессор.

Напомним, что в настоящее время в Киргизии обязательным является получение детьми не менее девяти классов образования.