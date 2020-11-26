Баку, , 18:56 — REGNUM Посол Франции в Баку вызван в МИД Азербайджана, где ему была вручена нота протеста, сообщает 26 ноября пресс-служба азербайджанского дипломатического ведомства.

Нота протеста была вручена по поводу резолюции сената Франции с призывом признать независимость Нагорного Карабаха.

«Посол Франции в Азербайджане Захари Гросс был вызван в МИД республики. С ним была проведена встреча, была представлена нота протеста», — рассказала официальный представитель азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября сенат Франции абсолютным большинством голосов проголосовал за принятие резолюции с призывом к правительству страны признать независимость Нагорного Карабаха. Резолюция имеет рекомендательный характер.

Читайте ранее в этом сюжете: Протест Азербайджана на резолюцию Сената Франции по Карабаху оценили в сети