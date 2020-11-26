Киев, , 18:25 — REGNUM Партия экс-президента Украины Порошенко «Европейская Солидарность» предложила другим политическим силам создать «патриотическое большинство» в Львовском областном совете.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Соответствующий меморандум опубликовал 26 ноября народный депутат и кандидат в мэры Львова Олег Синютка.

Партия Порошенко считает, что местные выборы открыли перед Украиной шанс продолжить развитие государства в условиях завершения реформы децентрализации, «опираясь на лучший европейский опыт развития территориальных общин и продолжая последовательный вектор движения нашего государства, направленный на членство в ЕС и НАТО».

В политсиле также отметили, что вполне осознают сложность вызовов, которые сегодня стоят перед государством и Львовщиной, в частности.

ИА REGNUM напоминает, что Синютка вышел во второй тур выборов мэра Львова, но проиграл с большой разницей действующему городскому главе Андрею Садовому.

Вместе с тем, Садовый пожаловался на «неслыханную вещь», которая, по его словам, «имеет целью узурпировать власть в городе, несмотря на волеизъявление львовян». В частности, партия Порошенко, получившая большинство в горсовете и облсовете Львова, начала принимать странные, по его мнению, решения.