Париж, , 22:16 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что на Рождество и Новый год жителям страны необходимо уменьшить количество гостей, чтобы предотвратить возможный рост случаев заболевания SARS-CoV-2.

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Как сообщает Le Figaro, в четверг, 26 ноября, в ходе пресс-конференции глава французского правительства предупредил соотечественников, что «необходимо ограничить» количество гостей на новогодние праздники и «избегать многочисленных празднеств» из-за пандемии коронавируса.

Комендантский час «не будет действовать 24 и 31 декабря, но это не означат, что мы можем праздновать Рождество и Новые год, как раньше. Дружеские встречи, чтобы отпраздновать Новый год и Рождество, теперь стали особенно рискованными», — пояснил премьер-министр.

Напомним, 26 ноября Кастексзаявил, что учащимся или работающим молодым людям от 16 до 25 лет, пострадавших из-за пандемии вируса SARS-C0V-2, будет предоставлена дополнительная помощь.

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