Киев, , 18:08 — REGNUM Повышение минимальной зарплаты на Украине до 6,5 тыс. грн., которое запланировали власти страны, будет отложено по требованию МВФ, сообщил 26 ноября первый заместитель главы комитета Рады по вопросам финансов Ярослав Железняк.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Депутат отметил, что у МВФ при согласовании с правительством Украины госбюджета-2012 были три главные претензии — уменьшить дефицит бюджета, пересмотреть прогноз по ВВП и решить вопрос с минимальной заработной платой.

Депутат сослался на информацию от источников и заявил, что по всем трем пунктам есть решение. В частности, поднятие «минималки» до 6,5 тыс. грн. в месяц с середины 2021 года перенесено на декабрь, но при этом еще один этап повышения — до 6 тыс. грн., запланированный на январь 2021 года, пока остается в силе.

ИА REGNUM напоминает, что поднятие минимальной заработной платы было одним из «козырей» «Слуги народа» в ходе предвыборной кампании к местным выборам на Украине. С сентября «минималку» повысили до 5 тыс. грн. и пообещали еще два этапа повышения в ближайшее время.