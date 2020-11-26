Киев, , 17:57 — REGNUM В случае введения на Украине полного локдауна общественность будет уведомлена об этом заранее.

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Такое заявление в эфире украинского телевидения сделал 26 ноября министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник предположил, что граждан предупредят о локдауне за 7−10 дней до его введения.

Степанов напомнил, что при введении карантина выходного дня правительство предупредило об этом за неделю.

«Мы начали говорить, что у нас есть такая инициатива и что мы хотим ее внедрить, с чем это связано и что мы хотим сделать», — отметил министр.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня главный «тяжеловес» правительства Украины, глава МВД страны Арсен Аваков заявил о необходимости срочного введения полного локдауна на 3−4 недели.

В офисе президента Зеленского уклончиво заявили, что президент рассматривает различные сценарии развития событий — среди прочего, и возможность полного локдауна, если ситуация с распространением инфекции ухудшится.