Киев, , 17:50 — REGNUM Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко считает, что правительство Украины в настоящий момент «не знает, что делает».

Об этом он заявил в комментарии «Радио Свобода» 26 ноября.

Бондаренко высказался против инициативы «карантина выходного дня» и призвал правительство ввести полный локдаун, но с компенсацией потерь бизнесу.

«Компенсируйте бюджету затраты, компенсируйте каждому человеку, который лишился работы, каждому предпринимателю — нет вопросов, я первый все это введу», — подчеркнул городской глава.

Также Бондаренко заявил, что у городского бюджета Черкасс недоимка составляет 194 млн грн из-за пандемии COVID-19, но на центральном уровне ситуация еще тяжелее.

«Что делается в государственном бюджете, наверное, только сам Бог знает, потому что сейчас начинаются проблемы с выплатами», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что 25 ноябрябывший первый заместитель министра экономики Украины, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта сообщил, что впервые за минувшие десять лет украинская казна полностью опустела и государству нечем покрывать долги.

Позже в этот же день премьер-министр УкраиныДенис Шмыгаль заявил об отсутствии проблем с наполнением государственного бюджета, отметив, чтодо конца года бюджет будет полностью выполнен, и правительство в полной мере обеспечит финансирование всех выплат для людей.

Сегодня украинское госказначейство подтвердило, что госбюджет Украины за январь-октябрь 2020 года выполнен с дефицитом в размере 112,2 млрд гривен, что в 4 раза больше, чем в прошлом году.