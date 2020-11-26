Рязань, 26 ноября 2020, 17:30 — REGNUM Секретарём Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия» 26 ноября избран губернатор Рязанской области Николай Любимов. Его кандидатуру поддержали большинство делегатов третьего этапа конференции, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор отметил, что «Единая Россия» поддерживает его с первого дня работы в области. Одной из своих задах на посту секретаря регионального отделения партии он видит объединение всех конструктивных сил, и партийных, и общественно-политических.
Аркадий Фомин, возглавлявший региональное отделение партии более 12 лет, написал заявление о сложении своих полномочий.