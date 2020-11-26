Москва, , 17:27 — REGNUM Дополнительная группировка МЧС России прибыла в Степанакерт для оказания помощи населению Нагорного Карабаха, сообщает 26 ноября штаб оперативной группы МЧС РФ.

В состав группировки входят спасатели из центра «Лидер», из Ногинского и Тульского спасцентров, а также сотрудники центрального аппарата МЧС и специалисты Минэнерго РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные и спасатели размещены на территории Нагорного Карабаха в рамках соглашения России, Азербайджана и Армении о полном прекращении военных действий.

Напомним, бои в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября.

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