Минск, , 17:23 — REGNUM В связи с повторным выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС и России с 26 ноября на российскую территорию запрещён ввоз продукции четырёх белорусских предприятий. В нарушениях уличены в том числе крупные государственные мясокомбинаты, сообщает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Под санкции ведомства попали ОАО «Борисовский мясокомбинат №1» за повторное выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в говядине (два случая); ОАО «Брестский мясокомбинат» — за повторное выявление бензилпенициллина в колбасных изделиях; СООО «Коскро» — за повторное выявление кокцидиостатиков (толтразурила сульфона) в мясе птицы (четыре случая); ЗАО «Юнимит» — за повторное выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в продукции из мяса птицы (два случая).

В связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС в продукции белорусских предприятий-производителей Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой ПУП «Брестские традиции». В продукции из мяса птицы этого предприятия трижды выявлялись кокцидиостатики (динитрокарбанилид, толтразурила сульфон).

«При отборе проб и дальнейшем использовании продукции указанного предприятия руководствуйтесь требованиями положения о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденного решением совета Евразийской экономической комиссии №94 от 9 октября 2014 г», — рекомендовали в Россельхознадзоре.

Там сообщили также, что накануне в Смоленской области мониторинговой группой Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям с помощью ФГИС «Меркурий» была выявлена фантомная площадка, используемая для реализации живой птицы. Таковая была оформлена на ФЛ Москаленок И. Ф. (Руднянский район, г. Рудня, Станционная ул., д. 6).

«Всего же с начала 2020 года по результатам анализа данных системы «Меркурий» мониторинговой группой Управления Россельхознадзора в Смоленской области выявлено и заблокировано 13 фантомных площадок», — сказано в официальном сообщении.

Сообщается также, что 24 ноября в соответствии с действующим законодательством о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории ЕАЭС, на смоленском полигоне ТКО было проведено уничтожение трех партий подкарантинной продукции общим весом более 40 тонн.

При досмотре грузов фитосанитарные инспекторы ведомства установили, что 2 партии груш общим весом 28,15 тонны и 13,256 тонны яблок перевозились без каких-либо сопроводительных документов. «Это обстоятельство не позволило установить их подлинное происхождение и безопасность в фитосанитарном отношении, а также не исключило возможной попытки поставки на российский рынок запрещенной к ввозу растениеводческой продукции из стран, в отношении которых действуют ответные экономические меры Российской Федерации», — пояснили в Россельхознадзоре.

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Напомним, в 2014 году Александр Лукашенко заявил об отказе присоединяться к российскому эмбарго на импорт продовольствия из стран, которые переменили санкции к России после воссоединения с нею Крыма. Официальный Минск не признаёт территориальную целостность Российской Федерации.

По инициативе Лукашенко был создан «белорусский продовольственный офшор», помогающий странам Запада обходить ответные российские санкции. Минсельхозпрод Белоруссии был неоднократно уличён в распространении фейков о деятельности этого офшора и качестве белорусской продукции, выработанной для российского рынка из местного и импортного сырья.