Москва, 26 ноября 2020, 17:22 — REGNUM В случае инцидента, аналогичного вторжению эсминца ВМС США в воды залива Петра Великого, Россия не сможет вытеснить из Арктики иностранные военные корабли. Для этого у нее нет прав даже по российским законам, пришли к выводу эксперты Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах. Для защиты своих морских арктических территорий России нужно срочно внести изменения на уровне федерального законодательства.
Изучив правовой статус морей Северного Ледовитого океана (Карского, Лаптевых и Восточно-Сибирского), эксперты Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах выяснили, что, согласно собственным законам, эти моря не входят в территорию РФ.
По мнению председателя совета фонда Ярослава Богданова, из этого следует, что при освобождении ото льдов большой территории в течение года статья 234 Конвенции ООН по морскому праву 1982 году перестанет действовать и иностранные корабли смогут свободно заходить в российские арктические моря, а российские ВС не будут иметь права им препятствовать.
России необходимо срочно закрепить юридические права на исторические морские пространства Северного Ледовитого на федеральном законодательном уровне, считает Фонд защиты прав инвесторов в иностранных государствах.
В связи с этим, юристы фонда предлагают внести изменения в федеральный закон от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» путем внесения в него морей Северного Ледовитого океана (Карского, Лаптевых и Восточно-Сибирского).
Напомним, 24 ноября эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию российской границы на два километра в заливе Петра Великого под Владивостоком, где и был остановлен большим противолодочным кораблем «Адмирал Виноградов».
Фонд защиты прав инвесторов в иностранных государствах создан 28 марта 2016 года. Основной целью является защита прав, экономических и иных интересов инвесторов: граждан России, а также иностранцев, лиц без гражданства, беженцев и юридических лиц в России и в других странах. Фонд создавался также для поддержки и практического применения вступившего в 2016 году федерального закона
С февраля 2018 года фонд принимал участие в межведомственной рабочей группе МИД, созданной по поручению президента РФ Владимира Путина (Пр-2436, п.3) в целях выработки рекомендаций по обеспечению эффективной правовой защиты граждан Российской Федерации за рубежом.
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