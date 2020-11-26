Москва, , 17:22 — REGNUM В случае инцидента, аналогичного вторжению эсминца ВМС США в воды залива Петра Великого, Россия не сможет вытеснить из Арктики иностранные военные корабли. Для этого у нее нет прав даже по российским законам, пришли к выводу эксперты Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах. Для защиты своих морских арктических территорий России нужно срочно внести изменения на уровне федерального законодательства.

Изучив правовой статус морей Северного Ледовитого океана (Карского, Лаптевых и Восточно-Сибирского), эксперты Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах выяснили, что, согласно собственным законам, эти моря не входят в территорию РФ.

«В настоящее время в российском законодательстве перечень «исторических» вод определяется решением правительства Российской Федерации. Согласно пункту 2 статьи 1 Федерального закона от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ. В действующей доступной правовой базе включение морей Северного Ледовитого океана в состав территории РФ отсутствует!» — разъяснил юрист-международник, доктор юридических наук, профессор Игорь Зенкин.

По мнению председателя совета фонда Ярослава Богданова, из этого следует, что при освобождении ото льдов большой территории в течение года статья 234 Конвенции ООН по морскому праву 1982 году перестанет действовать и иностранные корабли смогут свободно заходить в российские арктические моря, а российские ВС не будут иметь права им препятствовать.

«В ситуации со входом американского эсминца в российские «исторические» воды Россия имела полное право задействовать военные корабли для вытеснения иностранного военного корабля. В наших законах прописано, что эти воды «исторически» наши — мы их защищаем. Пускай США с этим не согласны, это их право. А если бы такая ситуация была, например, в Восточно-Сибирском море, наши военные не имели бы права отдать приказ на выдворение иностранного военного корабля из наших вод. Ведь мы сами эти воды в состав РФ не включили!» — комментирует Ярослав Богданов.

России необходимо срочно закрепить юридические права на исторические морские пространства Северного Ледовитого на федеральном законодательном уровне, считает Фонд защиты прав инвесторов в иностранных государствах.

В связи с этим, юристы фонда предлагают внести изменения в федеральный закон от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» путем внесения в него морей Северного Ледовитого океана (Карского, Лаптевых и Восточно-Сибирского).

Напомним, 24 ноября эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию российской границы на два километра в заливе Петра Великого под Владивостоком, где и был остановлен большим противолодочным кораблем «Адмирал Виноградов».

Фонд защиты прав инвесторов в иностранных государствах создан 28 марта 2016 года. Основной целью является защита прав, экономических и иных интересов инвесторов: граждан России, а также иностранцев, лиц без гражданства, беженцев и юридических лиц в России и в других странах. Фонд создавался также для поддержки и практического применения вступившего в 2016 году федерального закона от 03.11.2015 г. 297-ФЗ «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в Российской Федерации».

С февраля 2018 года фонд принимал участие в межведомственной рабочей группе МИД, созданной по поручению президента РФ Владимира Путина (Пр-2436, п.3) в целях выработки рекомендаций по обеспечению эффективной правовой защиты граждан Российской Федерации за рубежом.

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