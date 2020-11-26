Киев, , 17:29 — REGNUM Правительство Украины вечером 26 ноября рассмотрит проект госбюджета—2021 для передачи его в парламент ко второму чтению.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Рады по вопросам финансов Ярослав Железняк.

Депутат отметил, что это будет «третий и счастливый заход на бюджет—2021».

В свою очередь глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что только сегодня утром, после «конструктивных переговоров», министерство финансов успешно завершило консультации с МВФ по проекту бюджета.

«Подготовленный ко второму чтению и направленный на рассмотрение кабмина проект бюджета—2021 в целом совпадает с оценками специалистов фонда», — отметил министр.

Также сегодня глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что ожидает от правительства подготовленный итоговый проект бюджета на 2021 год, «поскольку времени для его принятия осталось не так много».

ИА REGNUM напоминает, что в первом чтении Верховная рада приняла проект госбюджета на 2021 год 5 ноября. Тогда документ поддержали 275 народных депутатов при 226 необходимых, а политической сенсацией стало голосование за бюджет «Батькивщины» Юлии Тимошенко.

Первый вариант госбюджета правительство подало в Раду еще в сентябре, однако документ был жестко раскритикован даже представителями «Слуги народа». В частности, глава комитета по финансовой, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев пожаловался, что проект государственного бюджета на 2021 год оказался «отвратительного качества».