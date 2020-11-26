Минск, , 17:20 — REGNUM Многие страны Евросоюза не способны отказаться «от высокомерной привычки разговаривать с другими с позиций силы», что побудило Москву задуматься над перспективами взаимодействия с ними и евробюрократией. Об этом 26 ноября в Минске на заседании коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров.

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«Мы со своей стороны уже думаем не над тем, как вести дела — как обычно или не как обычно, а вообще хотим разобраться, стоит ли вообще иметь дело с брюссельскими структурами, пока они работают в нынешнем виде», — сообщил глава МИД России.

Он указал на подоплёку конфликта, отметив: «Причина — в непартнёрском, а часто недружественном поведении ряда стран ЕС, которые получают одобрение всего Евросоюза».

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Привычка стран Запада вести отношения с позиций силы, по словам Лаврова, крайне негативно сказывается на международной политике, в частности — на отношениях России с США и Евросоюзом.

«Эта привычка ограничивает возможности восстановления взаимоуважительного, равноправного диалога. Даже участников «Восточного партнёрства» делят на категории. К группе стран «второго сорта», сотрудничество с которыми фактически может быть заморожено, наряду с Азербайджаном и Арменией, относят и Белоруссию», — сказал глава МИД России.

Напомним, в программе ЕС для постсоветских республик «Восточное партнёрство» участвуют Белоруссия, Армения, Азербайджан, Молдавия, Грузия и Украина. Александр Лукашенко неоднократно позитивно отзывался о таком формате отношений с Евросоюзом, и после 9 августа неоднократно подтверждал приверженность принципу «многовекторности» во внешней политике.

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