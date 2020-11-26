Новосибирск, , 17:13 — REGNUM В Новосибирской области с сегодняшнего дня, 26 ноября, заработал Центр управления регионом. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Уточняется, что Центр будет координировать работу по сбору, мониторингу и обработке обращений граждан, поступающих как из официальных источников, так и из социальных сетей, и доводить их до непосредственных исполнителей в органах власти.

«Задача ЦУРа не только маршрутизировать обращения граждан, но и при необходимости вырабатывать рекомендации для органов власти с помощью анализа «тепловой карты», чтобы любая ситуация разрешалась в кратчайшие сроки», — уточнила руководитель Центра Ольга Соболева.

Система объединит все имеющиеся в регионе цифровые сервисы по работе с обращениями граждан. Специальные виджеты размещены на официальных сайтах органов государственной власти и местного самоуправления.