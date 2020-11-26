Степанакерт, , 17:11 — REGNUM Почти 30 тыс. человек вернулись в столицу Нагорно-Карабахской Республики с момента прекращения боевых действий, заявил 26 ноября журналистам мэр Степанакерта Давид Саркисян.

По его словам, во время боёв в городе оставалось не более 300 человек, но с появлением российских миротворцев многие жители возвращаются.

«В Степанакерте на сегодняшний день от 28 до 30 тысяч жителей. В самый тяжелый период в городе оставалось 200−300 человек. Я думаю, все вернутся, потому что миротворцы приехали защищать. В Армении и России им негде будет жить. С миротворцами мы нормально контактируем», — цитирует слова Саркисяна агентство РИА Новости.

Кроме того, он рассказал, что устранены почти все повреждения электросетей, нанесенные в ходе боевых действий.

«На 95−97% электросети восстановлены, так же и с газификацией», — сказал Саркисян.

Как сообщало ИА REGNUM, руководители России, Азербайджана и Армении — Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян — 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, установлены посты российских миротворческих войск.

Напомним, бои в Карабахе продолжались с 27 сентября. Число жертв до сих пор не установлено.

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