Бишкек, , 16:58 — REGNUM «Регулярно нарушая общепринятые правила игры, Киргизия едва ли может в будущем рассчитывать на серьезные прямые инвестиции», — доктор экономических наук, профессор, руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян рассказала о возможных итогах политической чехарды для экономики Киргизии.

Капитализм Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Как в других странах восприняли октябрьскую смену власти в Киргизии? Как это влияет на инвестиционную привлекательность и как нападения на инвесторов воспринимаются за рубежом?

Ответить на этот вопрос одновременно очень просто и безумно сложно. Просто, потому что понятно как — не нужно делать то, что делают сейчас.

Потому что есть рыночная экономика и есть «священная корова» — частная собственность. Если Киргизия объявила себя рыночной структурой, имеющей в качестве движущей силы конкуренцию, то она должна быть честной, равной, вне зависимости от того, какая власть находится у руля.

Экономика должна быть вне политики.

Но так как в республике главным конкурентным преимуществом является контроль над административными полномочиями, то в данной ситуации система работает по повторяющемуся сценарию наименее хорошего варианта. Это во-первых.

Во-вторых, независимо от того, какие политические группы оказываются у власти, если заключены инвестиционные соглашения с иностранными инвесторами, любое государство для того, чтобы сохранить привлекательность на внешнем рынке, эти соглашения выполняет. Даже если вдруг возникает ситуация, когда они в чем-то были невыгодными, привели к некоторым потерям и так далее.

В бизнесе есть такие вещи, которые не терпят отката назад и пересмотра.

Постоянные попытки изменить правила игры, как это, например, периодически происходит с рудником «Кумтор», не приветствуются. Любому бизнесу, а тем более большим деньгам нужна тишина. Они не любят, когда вокруг идут процессы, связанные с посягательством на частную собственность.

В случае с Киргизией и канадскими инвесторами речь идет не о частной собственности, а о международных соглашениях. А это еще более свято.

Регулярно нарушая общепринятые правила игры, Киргизия едва ли может в будущем рассчитывать на серьезные прямые инвестиции. Оговорюсь, что это не касается тех поступлений, которые республика имеет от иностранных доноров, кредитных учреждений, международных фондов и так далее.

Что касается бизнеса — для Киргизии весь опыт суверенитета, как это ни парадоксально звучит, привел к печальной череде пересмотров соглашений и отказов от выполнения взятых на себя обязательств. Подобное положение дел вряд ли радует и тем более стимулирует любого инвестора.