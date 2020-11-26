Анкара, , 22:11 — REGNUM Командиром, отдавшим приказ обыскать турецкое судно, перевозившее товары в Ливию, в рамках операции «Ирини», проводимой Европейским союзом (ЕС) для контроля над эмбарго на поставки оружия в Ливию, оказался 55-летний греческий адмирал Тедорос Микрополус. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 26 ноября.

По данным турецких СМИ, грузовой корабль под флагом Турции был остановлен и подвергнут обыску немецким фрегатом «Гамбург» на юго-западе Пелопоннеса. Обыск прошёл в рамках операции «Ирини», как выяснилось, под руководством командующего ВМС Греции. После реакции властей Турции немецкие солдаты покинули корабль. Данный инцидент вызвал бурную реакцию Анкары.

Приказ на обыск турецкого судна отдал адмирал Микропулос, который взял на себя командование военной морской инспекцией в рамках операции «Ирини».

Напомним, греческие претензии к Турции имеют своим поводом контроль над обнаруженными в Восточном Средиземноморье богатыми запасами углеводородов. Ранее глава МИД Греции заявлял, что о необходимости немедленного вывода из этого морского региона всех турецких судов, включая и военные корабли.