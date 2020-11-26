Тюмень, , 16:54 — REGNUM Тюменская областная дума утвердила во втором и третьем чтениях закон о бюджете региона на 2021-й и на плановые 2022 и 2023 годы. Заседание прошло 26 ноября.

В 2021 году доходы составят 147 523 млн рублей, а расходы — 179 524 млн. Дефицит запланирован в размере 32 001 млн. На 2022 год доходная часть планируется в сумме 153 987 млн рублей, а расходная — 174 899 млн. Дефицит ожидается в пределах 20 912 млн. А в 2023 году парламентарии не исключают дефицита в размере 18 021 млн.

Ранее бюджет был принят в первом чтении. Затем последовали согласительные процедуры.