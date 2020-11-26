Бишкек, , 16:41 — REGNUM Посольство России передало министерству здравоохранения Киргизии медицинский модуль и спецкомплекты для оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили сегодня, 26 ноября, в российском диппредставительстве.

Общая стоимость гуманитарной помощи составляет 3,5 млн сомов (более 3,1 млн рублей).

Отмечается, что подаренное оборудование, материалы медицинского назначения и лекарства позволяют оказывать помощь в полевых условиях 10 000 пациентов в течение трех месяцев, а также провести 100 хирургических операций в условиях чрезвычайных ситуаций.