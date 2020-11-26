Ярославль, , 16:34 — REGNUM Начальник управления по молодежной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита покидает свой пост. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источник в мэрии.

Захар Кармалита City-yaroslavl.ru

Захар Кармалита возглавил управление по молодежной политике мэрии в октябре 2012 года. Он выпускник Ярославского педагогического университета, возглавлял «Ярославский городской центр «Молодость», в мэрии работает с 2008 года.

По словам источника Захар Кармалита переходит на работу в только что созданный «Центр управления регионом». Новая областная структура будет работать с обращениями ярославцев, которые поступают через соцсети.

Максим Кутейников Yarmp.ru

Новым главой управления по молодежной политике мэрии, скорее всего, станет директор муниципального учреждения социального обслуживания подростков и молодежи «Красный Перевал-1» Максим Кутейников.