Киев, , 16:47 — REGNUM Власти Украины, то есть президент страны Владимир Зеленский и правительство, должны будут ввести жесткий локдаун в случае серьезного ухудшения эпидемической ситуации.

Об этом заявила сегодня, 26 ноября, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в комментарии «Украинской правде».

Ранее сегодня глава МВД Украины Арсен Аваков выразил мнение, что власти должны немедленно ввести полный локдаун на следующие 3−4 недели, чтобы «прервать цепочку инфекции, постараться сохранить здоровье украинцев и отойти от ситуации, когда у нас более 200 смертей каждый день».

Мендель в своем комментарии отмечает, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

«Президент, офис президента и правительство сделали все возможное, чтобы подготовиться к различным сценариям развития событий. Среди прочего, конечно, рассматривалась возможность локдауна — если ситуация с распространением инфекции ухудшится. Сегодня медицинская система Украины была реабилитирована настолько, что выдерживает нынешнее нагрузки, однако, как видим, ситуация быстро меняется», — заявила пресс-секретарь.

В завершение она уточнила, что Зеленский рассматривает полный локдаун как крайнюю меру для улучшения эпидемиологической ситуации на Украине.

ИА REGNUM напоминает, что до конца ноября на Украине действует режим «карантина выходного дня». Ранее министр культуры Александр Ткаченко выступил за введение полного локдауна на все новогодние праздники.

За последние сутки на Украине COVID-19 подтвердили у 15 331 человека, что является новым антирекордом страны.